Enrico Varriale: il giornalista RAi accusato di stalking e violenza dalla ex, ma lui smentisce (Di giovedì 30 settembre 2021) Enrico Varriale indagato per stalking: il giornalista di Rai Sport è accusato anche di violenza nei confronti dell'ex compagna, ma lui nega con fermezza. Il giornalista di Rai Sport Enrico Varriale è indagato per stalking nei confronti dell'ex compagna: il GIP, secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, ha disposto che l'ex direttore di RAI Sport non può avvicinarsi alla donna e deve mantenere da lei una distanza di almeno 300 metri. Varriale respinge tutte le accuse e assicura che chiarirà tutto. La vicenda che coinvolge Enrico Varriale, 61 anni, uno dei giornalisti sportivi del piccolo schermo più famosi, è stata resa nota dal Corriere della Sera.

