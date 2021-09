Ecdc: "In autunno aumento dei contagi covid tra i bambini" (Di giovedì 30 settembre 2021) Nei prossimi mesi verranno segnalate percentuali maggiori di casi di covid tra i bambini. E’ quanto emerge dalla valutazione del rischio covid aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).“Interventi come il distanziamento, prevenire gli assembramenti, l’igiene e una migliore ventilazione rimarranno essenziali per prevenire la trasmissione negli ambienti scolastici”, si legge nel documento. La nuova valutazione del rischio covid del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sottolinea inoltre che da qui a novembre c’è un altorischio di aumento di contagi e morti per i Paesi europei che non hanno ancora raggiunto una copertura vaccinale covid-19 sufficientemente elevata nella loro ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Nei prossimi mesi verranno segnalate percentuali maggiori di casi ditra i. E’ quanto emerge dalla valutazione del rischioaggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ().“Interventi come il distanziamento, prevenire gli assembramenti, l’igiene e una migliore ventilazione rimarranno essenziali per prevenire la trasmissione negli ambienti scolastici”, si legge nel documento. La nuova valutazione del rischiodel Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sottolinea inoltre che da qui a novembre c’è un altorischio didie morti per i Paesi europei che non hanno ancora raggiunto una copertura vaccinale-19 sufficientemente elevata nella loro ...

