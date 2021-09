“É sempre mezzogiorno”: pappardelle alla luciana di Mauro e Mattia Improta (Di giovedì 30 settembre 2021) Ad aprire il menu di oggi, la portata di Mauro e Mattia Improta, padre e figlio, che tornano in cucina con il solito piglio polemico (l’eterna lotta tra generazioni!) e la ‘solita’ buona cucina. Oggi una ricetta innovativa, le pappardelle alla luciana. Ingredienti 300 g farina 00, 90 g capperi, 170 ml acqua, 2 rametti di rosmarino, 40 ml olio evo 6 polipetti, 1 spicchio d’aglio, 1 peperoncino, prezzemolo, mezzo bicchiere di vino bianco, 10 pomodorini del Piennolo, 2 foglie di lattuga di mare, 100 g farina, 300 ml olio di semi, sale e pepe Procedimento Prepariamo le pappardelle. Tritiamo i capperi e gli aghi di rosmarino. Uniamo la farina ed impastiamo con olio ed acqua fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 30 settembre 2021) Ad aprire il menu di oggi, la portata di, padre e figlio, che tornano in cucina con il solito piglio polemico (l’eterna lotta tra generazioni!) e la ‘solita’ buona cucina. Oggi una ricetta innovativa, le. Ingredienti 300 g farina 00, 90 g capperi, 170 ml acqua, 2 rametti di rosmarino, 40 ml olio evo 6 polipetti, 1 spicchio d’aglio, 1 peperoncino, prezzemolo, mezzo bicchiere di vino bianco, 10 pomodorini del Piennolo, 2 foglie di lattuga di mare, 100 g farina, 300 ml olio di semi, sale e pepe Procedimento Prepariamo le. Tritiamo i capperi e gli aghi di rosmarino. Uniamo la farina ed impastiamo con olio ed acqua fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Avvolgiamo nella pellicola e lasciamo riposare ...

