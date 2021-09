Covid a Bergamo, crescono le persone in isolamento fiduciario (Di giovedì 30 settembre 2021) Ats Bergamo ha diffuso i dati settimanali relativi ai soggetti in isolamento aggiornati alle 17 del 29 settembre. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 30 settembre 2021) Atsha diffuso i dati settimanali relativi ai soggetti inaggiornati alle 17 del 29 settembre.

Advertising

webecodibergamo : Covid a Bergamo, crescono le persone in isolamento fiduciario - Teresat73540673 : - zazoomblog : Champions a Bergamo dopo il Covid: tifosi emozionati e vittoria per chi non c’è più - #Champions #Bergamo #Covid:… - infoitsport : Champions a Bergamo dopo il Covid: tifosi emozionati e vittoria per chi non c’è più - lorenzhaus : @Gab_Si_ @ARIZONA49 @SkyTG24 Io ricordo che nell'inverno dicembre 19 e gennaio-marzo 20 hanno fatto una campagna va… -