Calcio, Napoli-Spartak Mosca 2-3: sconfitta casalinga pesante per i partenopei in Europa League (Di giovedì 30 settembre 2021) Si complica maledettamente il percorso del Napoli nell’Europa League 2021-2022, in seguito alla pesantissima sconfitta odierna casalinga per 2-3 contro i russi dello Spartak Mosca nella seconda giornata del gruppo C. I partenopei occupano adesso la terza piazza nel girone (a pari punti con il Leicester) a -5 dalla capolista Legia Varsavia e a -3 dallo Spartak. Partenza shock al “Maradona”, con Elmas che ribatte in rete dopo soli undici secondi sul banale errore del portiere Maksimenko (che non riesce a bloccare un innocuo tiro di Insigne). L’episodio che cambia la partita arriva alla mezz’ora, con il brutto fallo di Mario Rui su Moses che viene valutato da espulsione diretta tramite il VAR. Si va all’intervallo sul punteggio di 1-0 per ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) Si complica maledettamente il percorso delnell’2021-2022, in seguito alla pesantissimaodiernaper 2-3 contro i russi dellonella seconda giornata del gruppo C. Ioccupano adesso la terza piazza nel girone (a pari punti con il Leicester) a -5 dalla capolista Legia Varsavia e a -3 dallo. Partenza shock al “Maradona”, con Elmas che ribatte in rete dopo soli undici secondi sul banale errore del portiere Maksimenko (che non riesce a bloccare un innocuo tiro di Insigne). L’episodio che cambia la partita arriva alla mezz’ora, con il brutto fallo di Mario Rui su Moses che viene valutato da espulsione diretta tramite il VAR. Si va all’intervallo sul punteggio di 1-0 per ...

