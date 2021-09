Brodo, una enorme contaminazione: "Non usate questo prodotto", raffica di ritiri | Guarda (Di giovedì 30 settembre 2021) Scatta una raffica di richiami, pubblicata dal ministero della Salute sul suo sito ufficiale. Uno stop precauzionale che riGuarda molti lotti di Brodo granulare, preparato per Brodo e insaporitore. Differenti i marchi interessati: DialBrodo, Mon Bouillon e Mister Mix. Lo stop, come riporta ilfattoalimentare.it, è dovuto alla "possibile presenza di arachide quale sostanza allergizzante non dichiarato in etichetta". Di seguito, tutti i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione (Tmc) indicati dal ministero della Salute: - Granulare per Brodo e condimento a base di glutammato DialBrodo Delicato, in confezione da 250 grammi appartenente ai lotti numero 020087, 020129, 020199 e 020255 con i Tmc 02/2023, 04/2023, 06/2023 e 08/23; - Granulare per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Scatta unadi richiami, pubblicata dal ministero della Salute sul suo sito ufficiale. Uno stop precauzionale che rimolti lotti digranulare, preparato pere insaporitore. Differenti i marchi interessati: Dial, Mon Bouillon e Mister Mix. Lo stop, come riporta ilfattoalimentare.it, è dovuto alla "possibile presenza di arachide quale sostanza allergizzante non dichiarato in etichetta". Di seguito, tutti i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione (Tmc) indicati dal ministero della Salute: - Granulare pere condimento a base di glutammato DialDelicato, in confezione da 250 grammi appartenente ai lotti numero 020087, 020129, 020199 e 020255 con i Tmc 02/2023, 04/2023, 06/2023 e 08/23; - Granulare per ...

