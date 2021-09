Bifest 2021, Helen Mirren premiata, Checco Zalone ospite a sorpresa e la gag del tacco (Di giovedì 30 settembre 2021) L’organizzazione del Bifest 2021 aveva già annunciato il suo nome durante la comunicazione del programma dell’edizione corrente. Helen Mirren è stata infatti la protagonista della masterclass che ha avuto luogo ieri 29 settembre in occasione della quarta giornata della 12a edizione del Bari International Film Festival. Solo la sera precedente, inoltre, l’interprete Premio Oscar ha ricevuto Federico Fellini Platinum Award for cinematic exellence. A consegnarle la targa, a sorpresa, è stato proprio Checco Zalone. I due, che alcuni mesi fa avevano sorpreso con il singolo La Vacinada, pare siano legati da una grande amicizia. Di lui, infatti, l’interprete britannica aveva ammesso: “Quanto mi piace Checco Zalone, vorrei tanto lavorare con ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 settembre 2021) L’organizzazione delaveva già annunciato il suo nome durante la comunicazione del programma dell’edizione corrente.è stata infatti la protagonista della masterclass che ha avuto luogo ieri 29 settembre in occasione della quarta giornata della 12a edizione del Bari International Film Festival. Solo la sera precedente, inoltre, l’interprete Premio Oscar ha ricevuto Federico Fellini Platinum Award for cinematic exellence. A consegnarle la targa, a, è stato proprio. I due, che alcuni mesi fa avevano sorpreso con il singolo La Vacinada, pare siano legati da una grande amicizia. Di lui, infatti, l’interprete britannica aveva ammesso: “Quanto mi piace, vorrei tanto lavorare con ...

TgrRaiPuglia : Intervista a @LinoBanfi, che questa sera al Teatro Petruzzelli riceverà Il Fellini Platinum Award del… - Trmtv : Bifest 2021, masterclass e premio alla carriera per l’attore pugliese Lino Banfi - Borderline_24 : Lino #Banfi si scusa con baresi per il dialetto storpiato: “Mi pento pubblicamente” - fdg82 : In attesa di vederlo nelle sale nostrane con @IWonderPictures, l’opera seconda di #ThomasDaneskov. Ecco la mia rece… - CinemApp_Cinema : Tra le onde, un road movie che convince per tematiche e scelta delle location. Presentato al @bifest_official ???½… -