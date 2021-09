Basic-gol all’esordio da titolare. Patric raddoppia: Lazio in vantaggio 2-0 all’intervallo (Di giovedì 30 settembre 2021) È appena terminato il primo tempo di Lazio-Lokomotiv Mosca, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. I ragazzi di Maurzio Sarri sono in vantaggio per 2-0 in virtù dei gol di Basic (13?) e Patric (38?). L’ex Bordeaux, all’esordio da titolare, ha segnato di testa su perfetto suggerimento di Pedro, mentre lo spagnolo è risucito a spingere la palla in rete col corpo sugli sviluppi di un’azione abbastanza convulsa. Infortunio per Immobile, che esce al 42? per far spazio a Muriqi. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 30 settembre 2021) È appena terminato il primo tempo di-Lokomotiv Mosca, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. I ragazzi di Maurzio Sarri sono inper 2-0 in virtù dei gol di(13?) e(38?). L’ex Bordeaux,da, ha segnato di testa su perfetto suggerimento di Pedro, mentre lo spagnolo è risucito a spingere la palla in rete col corpo sugli sviluppi di un’azione abbastanza convulsa. Infortunio per Immobile, che esce al 42? per far spazio a Muriqi. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

OfficialSSLazio : 13' | #LazioLokomotiv 1-0 ?? SIAMO AVANTI CON IL PRIMO GOL DI BASIC! ?? Toma colpisce di testa su cross di… - SergeLaziale : RT @OfficialSSLazio: 13' | #LazioLokomotiv 1-0 ?? SIAMO AVANTI CON IL PRIMO GOL DI BASIC! ?? Toma colpisce di testa su cross di @_Pedro17_ e… - flamanc24 : RT @TuteLazio_V2: Gol di #Basic... Gol di #Patric... Se segna anche #Muriqi scrivo alla mia ex. #LazioLokomotiv - ndl00 : #Lazio che sta vincendo 2-0 e meritando. #Basic in gol all’esordio dal 1’, #Patric che realizza il suo 2º in bianco… - Monicalefede : RT @TuteLazio_V2: Gol di #Basic... Gol di #Patric... Se segna anche #Muriqi scrivo alla mia ex. #LazioLokomotiv -