Albano Sant’Alessandro | quattro candidati in corsa per la carica di sindaco

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 settembre 2021). Sonole liste che si sfideranno adin vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. È un voto anticipato di un anno dopo il caso che ha coinvolto l’exMaurizio Donisi e il conseguente commissariamento del Comune. L’ex maggioranza “Progetto” ci riprova con un nuovo nome ma più o meno con la stessa formazione, Donisi e il viceClaudia Vanoncini esclusi. La lista si chiama “2.0. Ieri, oggi, domani, Epis” ed è capitanata da Francesco Epis, già assessore all’Urbanistica. Epis, 44 anni, è dipendente in una società del risparmio energetico, in amministrazione da oltre 15 anni. La seconda lista in campo è ...