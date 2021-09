Winni’s Lavatrice è la Miglior Scelta Green per Altroconsumo

Leggi su newsagent

(Di mercoledì 29 settembre 2021)nelle profumazioni Aleppo e Verbena e Lavanda, sia in flacone che eco-formato, è laper, che a giugno 2021 sul sito.it ha pubblicato i risultati di un test comparativo indipendente effettuato su una gamma di 29 prodotti., nelle profumazioni Aleppo e Verbena e Lavanda, sia in flacone che eco-formato, realizzato da Madel Spa, titolare del brand leader in Italia per la detergenza ecologica, è infatti risultato efficace contro le macchie e allo stesso tempo sostenibile. Il sigilloviene infatti assegnato a quei prodotti che abbinano il massimo punteggio in impatto ambientale ad una ...