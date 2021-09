Vigevano | vandali in piazza Ducale | bruciati gli ombrelloni di due ristoranti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vigevano vandali

IL GIORNO

, 29 settembre 2021 " Una mano ignota ha appiccato il fuoco , intorno alle 2 di questa notte , agli ombrelloni esterni di due ristoranti , uno di piazza Ducale e una della attigua via XX ...... finanziato dalla Regione Emilia - Romagna e da Fondazione di Piacenza e, i partecipanti ... Precedentein azione in via X Giugno, decine di auto danneggiate nella notte La tua ...Vigevano, 29 settembre 2021 – Una mano ignota ha appiccato il fuoco, intorno alle 2 di questa notte, agli ombrelloni esterni di due ristoranti, uno di piazza Ducale e una della attigua via XX Settembr ...VIGEVANO. Nel corso della notte tra martedì e mercoledì alcuni vandali hanno appiccato il fuoco a un ombrellone della pizzeria Rococò di piazza Ducale e al ristorante Oca Ciuca di via XX Settembre a V ...