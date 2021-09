Uomini e Donne nella bufera | svelata un’indecorosa scena censurata

(Di mercoledì 29 settembre 2021)nell’occhio del ciclone. Sembra sempre più evidente come nell’ultimo periodo gli animi all’interno dello studio del dating show siano eccessivamente caldi. Maria De Filippi ha avuto il suo bel da fare, fino ad arrivare ad una clamorosa decisione. Quale decisione ha preso? Trono Over disi sta trasformando in una polveriera, dove, a breve distanza l’una dall’altra si susseguono potenti esplosioni. Maria de Filippi ha tentato di tenere a bada gli eccessi di alcuni concorrenti, arrivando al punto di prendere decisioni mai viste prima. Ha iniziato con il mettere alla porta del dating show il tronista Joele Milan, reo di avere infranto una delle basilari regole dello show, ovvero quella che impone il divieto di utilizzo dei ...

É successo il finimondo a, ma la lite non andrà in onda: sembra che al centro della polemica ci sarebbe il cavaliere del trono over Graziano, che avrebbe raccontato la sua ...Conosciamo da vicino chi è davvero Luca Salatino, il corteggiatore acon una grande passione per la boxe. Il suo nome è Luca Salatino ed è uno dei corteggiatori dell'edizione 2021 - 2022 di. Il pubblico del piccolo schermo ha imparato a ...Tina Cipollari si scaglia contro la dama Sara di Uomini e Donne: "Sei una grande stupida!" La puntata di oggi di Uomini e Donne è iniziata con il ...Questa volta, Maria De Filippi sembra aver perso la pazienza con Tina Cipollari. Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, la conduttrice interviene più volte per difendere Sara, la dama che ...