“Un Game per la Ricerca” 5^ edizione Raccolti oltre 20 mila euro in favore della ricerca sul sarcoma di Ewing (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Adnkronos) - milano, 29 settembre 2021- Si è conclusa la quinta edizione dell'evento benefico “Un Game per laricerca”, che ha permesso di raccogliere oltre 20.000 euro, che saranno interamente devoluti a favore della ricerca scientifica in ambito pediatrico–oncologico. Un risultato ottenuto grazie alla generosa partecipazione alla cena di gala tenutasi il 24 settembre scorso -impreziosita dalla presenza del Presidente delle Regione Lombardia Avv. Attilio Fontana e di altri rappresentanti delle istituzioni– e al Torneo di tennis benefico disputato nella giornata seguente presso il Circolo Sporting Club di milano 2 (Segrate). Un'iniziativa nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Adnkronos) -no, 29 settembre 2021- Si è conclusa la quintadell'evento benefico “Unper la”, che ha permesso di raccogliere20.000, che saranno interamente devoluti ascientifica in ambito pediatrico–oncologico. Un risultato ottenuto grazie alla generosa partecipazione alla cena di gala tenutasi il 24 settembre scorso -impreziosita dalla presenza del Presidente delle Regione Lombardia Avv. Attilio Fontana e di altri rappresentanti delle istituzioni– e al Torneo di tennis benefico disputato nella giornata seguente presso il Circolo Sporting Club dino 2 (Segrate). Un'iniziativa nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio ...

