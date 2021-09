Tommaso Zorzi cambia lavoro? Eccolo in modalità “seduttore” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tommaso Zorzi cambia lavoro, l’ex gieffino diventa un vero seduttore da copertina: scopriamo che cosa succede. E’ stata una stagione davvero memorabile quella appena passata per l’ex gieffino che lo scorso anno ha vinto la sua edizione del Grande Fratello Vip dando il via ad una serie di progetti di grande successo. E mentre da Leggi su youmovies (Di mercoledì 29 settembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., l’ex gieffino diventa un veroda copertina: scopriamo che cosa succede. E’ stata una stagione davvero memorabile quella appena passata per l’ex gieffino che lo scorso anno ha vinto la sua edizione del Grande Fratello Vip dando il via ad una serie di progetti di grande successo. E mentre da

Advertising

Parpiglia : #GFvip io e @tommaso_zorzi siamo ufficialmente i nuovi selfie man . Addio . ?? - MediasetPlay : Una nuova puntata di #GFVIPPARTY sta per arrivare! Stasera dalle 20:45 in diretta streaming su Mediaset Infinity, a… - sciallissimaa : RT @infotommizorzi: PHOTO | Articolo di Chi Magazine: Tommaso sarà uno dei protagonisti del videoclip del prossimo singolo 'Light On' della… - vipdietroloshow : Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi!!!??#tommasozorzi #RoccoSiffredi #chimagazine #GrandeFratelloVip #GFvip #tzvip… - rihannaewendy : #TZVIp ma le zorpe amano tommaso zorzi rispondete -