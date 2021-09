Super Mario Bros., il cast del film di animazione commentato dall'attore John Leguizamo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Super Mario Bros. torna al cinema e sembra che per molti, soprattutto appassionati di videogiochi, si tratti di una novità senza pari. Quindi, in mezzo all'eccitazione, alcuni commenti sono già apparsi dall'annuncio, mostrando opinioni divise. Di recente, uno di quelli che ha attirato maggiormente l'attenzione è stato quello di John Leguizamo, che ha dato vita a Luigi nel film live-action degli anni '90. Nonostante abbia mostrato la sua eccitazione nel rivedere i personaggi iconici in azione, seppur in modo animato, l'attore ha manifestato la sua insoddisfazione per un aspetto. Per il professionista, il cast avrebbe dovuto essere più vario e inclusivo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 29 settembre 2021). torna al cinema e sembra che per molti, soprattutto appassionati di videogiochi, si tratti di una novità senza pari. Quindi, in mezzo all'eccitazione, alcuni commenti sono già apparsi'annuncio, mostrando opinioni divise. Di recente, uno di quelli che ha attirato maggiormente l'attenzione è stato quello di, che ha dato vita a Luigi nellive-action degli anni '90. Nonostante abbia mostrato la sua eccitazione nel rivedere i personaggi iconici in azione, seppur in modo animato, l'ha manifestato la sua insoddisfazione per un aspetto. Per il professionista, ilavrebbe dovuto essere più vario e inclusivo. Leggi altro...

Advertising

sscnapoli : 100ª partita in Serie A con la maglia del Napoli per Mario Rui! ?? Super Mario! ?? ?? #ForzaNapoliSempre - Eurogamer_it : Il cast del film di animazione #SuperMarioBros commentato dall'attore John Leguizamo. - SoftendoEbooks : Super Mario Luigi Pong - cIassybh : non io che vado in uni as the baddest come se 5 Min prima di uscire non avessi mangiato uno yogurt danone di super… - GoronGuy123 : super mario in federal prison -