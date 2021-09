Star Wars | in arrivo l’action figure di George Lucas versione Stormtrooper

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Non che avessimo dubbi, ma alla fineè entrato tra le fila dell’Impero Galattico. O almeno l’ha fatto ingiocattolo: è stato annunciato nelle scorse ore, infatti, che Hasbro diffonderà presto una nuova actionche raffigura il creatore dinei panni di uno. La statuetta, alta circa 15 centimetri, è provvista di un casco rimovibile e di un blaster d’ordinanza.era stato immortalato in un’actionpiù piccola già nel 2006, ma quella che sarà lanciata nel 2022 sarà un’edizione speciale della linea Black Series realizzata appositamente per celebrare i 50 anni dellafilm, la casa di produzione cinematografica che il regista ha fondato nel 1971. “Da fan di ...

