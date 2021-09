Skoda Fabia, la prova. Salto di qualità e stile per la quarta generazione (Di mercoledì 29 settembre 2021) Skoda Fabia cambia tutto e si candida, per forme e contenuti , tra le prime della sua affollata classe. Le auto del Segmento B , che un tempo chiamavamo utilitarie , rappresentano il 22% del mercato ... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021)cambia tutto e si candida, per forme e contenuti , tra le prime della sua affollata classe. Le auto del Segmento B , che un tempo chiamavamo utilitarie , rappresentano il 22% del mercato ...

Xrt Scuderia di Sanremo al Rally Terra Sarda e al Rally del Rubinetto ... vista l'intesa umana nell'abitacolo e l'intesa con la Skoda Fabia R5 #14 condivisa con il sodalizio piemontese All Sport Mottarone; e proprio dalla strada che si arrampica sul Monte Mottarone ...

Skoda Fabia, la prova. Salto di qualità e stile per la quarta generazione QN Motori Rally Serras de Fafe, cinquina di equipaggi italiani Con il #15 sulle portiere troveremo il giovane Alberto Battistolli, con Simone Scattolin, a bordo della Skoda Fabia Evo. Anche per il vicentino sarà la quinta trasferta europea, anche se le gare ...

La “Coppa Valtellina” vola all’estero Nello storico trofeo rallistico giunto alla 64ª edizione si è imposto senza problemi il trentenne cecoslovacco Mares ...

