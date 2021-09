«Se non mi dimenticate, tornerò presto»: la promessa di Zaki dal tribunale di Mansoura (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dimagrito, con la barba lunga, i capelli raccolti in un codino. Zaki è un’altra persona, a distanza di un anno e mezzo. Così lo descrive Repubblica che ha seguito l’udienza al tribunale di Mansoura. «Te lo ricordi ancora l’italiano, Patrick?», gli ha chiesto la giornalista. «Sì, così così. Io studio», ha risposto lui, vestito della divisa bianca dei carcerati egiziani. Quando gli è stato domandato «come stai?», lui ha detto di «stare bene, non è poi così male qui». «Lo sai che molta gente si è mobilitata per te?». «Lo so, sì, me l’hanno detto. Grazie davvero a tutta l’Italia. Io torno presto. Voi non vi dimenticate di me», ha concluso. Queste le parole pronunciate da Zaki prima che le guardie vietassero alla giornalista di continuare a parlare con lo studente. La prossima udienza ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dimagrito, con la barba lunga, i capelli raccolti in un codino.è un’altra persona, a distanza di un anno e mezzo. Così lo descrive Repubblica che ha seguito l’udienza aldi. «Te lo ricordi ancora l’italiano, Patrick?», gli ha chiesto la giornalista. «Sì, così così. Io studio», ha risposto lui, vestito della divisa bianca dei carcerati egiziani. Quando gli è stato domandato «come stai?», lui ha detto di «stare bene, non è poi così male qui». «Lo sai che molta gente si è mobilitata per te?». «Lo so, sì, me l’hanno detto. Grazie davvero a tutta l’Italia. Io torno. Voi non vidi me», ha concluso. Queste le parole pronunciate daprima che le guardie vietassero alla giornalista di continuare a parlare con lo studente. La prossima udienza ...

