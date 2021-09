Raggi: candidatura a Expo 2030 vale 45 miliardi, pronti a competere (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma – “La candidatura di Roma a Expo 2030 è una vittoria per tutti. L’evento internazionale porterà a Roma 45 miliardi di euro. Questa stima è frutto di un rapporto preliminare realizzato dall’università Luiss con il supporto di EY Advisory.” “Stiamo parlando di investimenti che avranno effetti positivi per la Capitale per oltre dieci anni. Ecco perché la candidatura che ho fortemente voluto e per la quale ho lavorato è un’occasione unica di rilancio per Roma e per l’intero Paese. Siamo pronti a competere per Raggiungere questo importante obiettivo”. Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma – “Ladi Roma aè una vittoria per tutti. L’evento internazionale porterà a Roma 45di euro. Questa stima è frutto di un rapporto preliminare realizzato dall’università Luiss con il supporto di EY Advisory.” “Stiamo parlando di investimenti che avranno effetti positivi per la Capitale per oltre dieci anni. Ecco perché lache ho fortemente voluto e per la quale ho lavorato è un’occasione unica di rilancio per Roma e per l’intero Paese. Siamoperungere questo importante obiettivo”. Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia

