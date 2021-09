Napoli, tanti cambi per Spalletti! (Di mercoledì 29 settembre 2021) In casa Napoli è già tempo di Europa League. Luciano Spalletti sta pensando a qualche cambio in vista della partita di domani sera contro lo Spartak Mosca Spalletti, quali sono i cambi di formazione? Le due novità principali dovrebbero essere rappresentate da Demme e Mertens che dopo un periodo di inattività potrebbe tornare titolare. Gli unici insostituibili sembrano essere Kouilibaly, Anguissa e Osimhen. LEGGI ANCHE: Retroscena Anguissa: il Napoli ha anticipato altre due big italiane! LEGGI ANCHE: Napoli, Osimhen vicino allo storico record! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 settembre 2021) In casaè già tempo di Europa League. Luciano Spalletti sta pensando a qualcheo in vista della partita di domani sera contro lo Spartak Mosca Spalletti, quali sono idi formazione? Le due novità principali dovrebbero essere rappresentate da Demme e Mertens che dopo un periodo di inattività potrebbe tornare titolare. Gli unici insostituibili sembrano essere Kouilibaly, Anguissa e Osimhen. LEGGI ANCHE: Retroscena Anguissa: ilha anticipato altre due big italiane! LEGGI ANCHE:, Osimhen vicino allo storico record! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

