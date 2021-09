Nadef | la scommessa di Draghi | crescita al 6% e debito giù

(Di mercoledì 29 settembre 2021)del PIL al 6% nel 2021 e 4,7% programmatico nel 2022 e riduzione del rapportopubblico e Prodotto Interno Lordo per quest’anno al 153,5% dal 155,6 per cento nel 2020. Sono alcuni dei dati contenuti nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza () approvata questa mattina dal Consiglio dei Ministri. Nello scenario programmatico ladel PIL sarà poi del 2,8% nel 2023 e dell’1,9% nel 2024, mentre per quel che riguarda il rapporto/PIL il ritorno ai livelli pre-crisi (134,3%) è previsto entro il 2030. Nel frattempo, secondo la, ildiminuirà al 149,4% del PIL il prossimo anno, al 147,6% nel 2023 e al 146,1% nel 2024. “La situazione sanitaria ed economica è nettamente migliorata negli ultimi mesi. Nel nostro ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nadef scommessa

... scrive il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nella premessa dellasottolineando che ' la completa realizzazione del Pnrr resta la grandeper i prossimi anni, in un contesto ...È quanto si legge nella premessa allaa firma del ministro dell'Economia, Daniele Franco. 'La completa realizzazione del Pnrr resta la grandeper i prossimi anni, in un contesto ...E valutando la disponibilità di un tesoretto per azioni di politica economica e sociale per l'anno prossimo, ha ricordato che 'Draghi ha detto che dovremmo concentrare questo tipo d'interventi su tutt ...La Nadef delle buone notizie, ma va difesa e serve Draghi. Va considerato l'andamento dei conti pubblici e serve una piena attuazione di tutto il Pnrr ...