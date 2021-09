Moto3, Acosta: 'Non ho bisogno di persone che mi dicano cosa fare' (Di mercoledì 29 settembre 2021) La strada verso il titolo iridato nella classe Moto3 è in discesa, ma non troppo. Pedro Acosta , che nelle ultime tre gare non ha brillato in fatto di risultati, nonostante continui a mantenere la ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 29 settembre 2021) La strada verso il titolo iridato nella classeè in discesa, ma non troppo. Pedro, che nelle ultime tre gare non ha brillato in fatto di risultati, nonostante continui a mantenere la ...

GP Americhe: Moto3 e Moto2 si affacciano alla sfida texana ... Pedro Acosta, che non ha mai corso qui. Lo spagnolo deve amministrare bene i 42 punti di vantaggio ... Proprio 'Bez' e 'Diggia' assaggiarono il podio texano quando era in Moto3 e non saranno affatto da ...

Moto3, Acosta: “Non ho bisogno di persone che mi dicano cosa fare” Motosprint.it MotoGP 2021, GP delle Americhe ad Austin. Dennis Foggia: "Il titolo non è impossibile" Pedro Acosta ha 42 punti di vantaggio sul pilota italiano e su Sergio Garcia, ma nelle ultime 4 gare ne ha persi 55 da Dennis, in grandissima crescita. A favore di Foggia una moto velocissima e la con ...

Moto3 / Pedro Acosta: “Noi piloti come i pagliacci nel circo” Il leader del Mondiale della entry class ha preferito uscire dai social media per cercare di isolarsi da un 'mondo' dominato dagli 'haters', gli odiatori seriali ...

