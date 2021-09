Lunedì al via la rimozione dell’amianto e la bonifica dell’area che ospitava l’ex Scuola Sannio (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento– Si rende noto che, a seguito del parere favorevole espresso dall’Asl, l’impresa Ecoffice ha comunicato che Lunedì 11 ottobre, a partire dalle ore 7.30, avvierà i lavori di rimozione e smaltimento dell’amianto presente nell’area che ospitava l’ex Scuola Sannio di via San Pasquale. Nel frattempo, il Comune d’intesa, con l’impresa che cura la manutenzione del verde e con l’Asia, provvederà a sgombrare l’area da sterpaglie e rifiuti. L’intervento, finalizzato a risolvere un annoso problema sociale e sanitario e realizzato con fondi tratti dal bilancio ordinario proprio per soddisfare il più celermente possibile le istanze pervenute dai cittadini residenti nella zona, com’è noto prevede la demolizione delle 7 strutture in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento– Si rende noto che, a seguito del parere favorevole espresso dall’Asl, l’impresa Ecoffice ha comunicato che11 ottobre, a partire dalle ore 7.30, avvierà i lavori die smaltimentopresente nell’area chedi via San Pasquale. Nel frattempo, il Comune d’intesa, con l’impresa che cura la manutenzione del verde e con l’Asia, provvederà a sgombrare l’area da sterpaglie e rifiuti. L’intervento, finalizzato a risolvere un annoso problema sociale e sanitario e realizzato con fondi tratti dal bilancio ordinario proprio per soddisfare il più celermente possibile le istanze pervenute dai cittadini residenti nella zona, com’è noto prevede la demolizione delle 7 strutture in ...

