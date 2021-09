Lewis Hamilton | ' Non saprò mai perché non ho guidato per la Ferrari'

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il sette volte campione del mondo, in un'intervista a Sky Italia, confessa che ogni pilota sogna di guidare per il Cavallino e che per lui non è mai stato possibile. Nei prossimi anni, però, dovrà ...

In una chiacchierata concessa ai microfoni di f1 - insider.com, Gerhard Berger ha parlato della sfida mondiale trae Max Verstappen, sottolineando come il secondo posto conquistato dall'olandese in Russia abbia spostato gli equilibri del campionato dalla parte della scuderia di Milton Keynes. ...Il sette volte campione del mondo, in un'intervista a Sky Italia, confessa che ogni pilota sogna di guidare per il Cavallino e che per lui non è mai stato possibile. Nei prossimi anni, però, dovrà ...Lewis Hamilton ha negato che la facilità di adattamento mostrata dai giovani piloti lo spaventi per il 2022. Il britannico si fida della sua esperienza ed è aperto a imparare tutto ciò che può da Geor ...Scoprite insieme a noi la griglia della stagione 2022! A partire dal prossimo anno, ci aspettano alcune interessanti novità in pista ...