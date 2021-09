Lens vs Reims | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ilcercherà di continuare il suo impressionante inizio della stagione della Ligue 1 2021-22 quando venerdì 1 ottobre accoglierà ilallo Stade Bollaert-Delelis. La squadra di casa è attualmente seconda in classifica, avendo raccolto 15 punti nelle prime otto partite della stagione, mentre ilha raccolto 10 punti per sedersi all’11° posizione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilè arrivato settimo in Ligue 1 la scorsa stagione, che ha rappresentato una campagna impressionante al suo ritorno ai massimi livelli, e un inizio positivo di questa stagione li ha lasciati al secondo posto in classifica. Un record di quattro ...