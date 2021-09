Le false informazioni connesse agli SMS E Factor più diffuse in Italia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Bisogna fare assolutamente il punto della situazione, in merito alle informazioni false attualmente connesse agli SMS E Factor qui in Italia. Spesso e volentieri, infatti, il recupero crediti tende ad essere persuasivo utilizzando mezzi non leciti, in merito ai concetti trasmessi. Situazioni delicate, che non a caso abbiamo provato ad analizzare alcuni mesi fa, provando a mettere in guardia i destinatari dei messaggi con alcune dritte. Ebbene, oggi 29 dicembre si è reso necessario tornare sull’argomento in questione. Occhio alle bufale associate agli SMS E Factor in Italia Quali sono le bufale alle quali dobbiamo prestare attenzione, nel momento in cui si riceve un SMS E Factor? Ad esempio, nei messaggi in ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Bisogna fare assolutamente il punto della situazione, in merito alleattualmenteSMS Equi in. Spesso e volentieri, infatti, il recupero crediti tende ad essere persuasivo utilizzando mezzi non leciti, in merito ai concetti trasmessi. Situazioni delicate, che non a caso abbiamo provato ad analizzare alcuni mesi fa, provando a mettere in guardia i destinatari dei messaggi con alcune dritte. Ebbene, oggi 29 dicembre si è reso necessario tornare sull’argomento in questione. Occhio alle bufale associateSMS EinQuali sono le bufale alle quali dobbiamo prestare attenzione, nel momento in cui si riceve un SMS E? Ad esempio, nei messaggi in ...

