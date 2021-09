Lazio Roma, Sarri: «Zaniolo in fuorigioco, il rigore per loro lo hanno visto arbitro e VAR» (Di mercoledì 29 settembre 2021) In conferenza stampa, Maurizio Sarri è tornato a parlare delle polemiche che hanno seguito Lazio Roma di domenica SULLE POLEMICHE POST DERBY – «Le mie valutazioni sono che Leiva ha subito fallo e non viceversa, si protesta su un rigore in cui Zaniolo era fuorigioco. Il rigore dato alla Roma lo hanno visto solo arbitro e VAR, io vedendo per due giorni le immagini non l’ho capito. Non mi interessa e non mi interessa più parlare della Roma. I punti li abbiamo fatti e ora dobbiamo pensare a domani. Il derby è passato ma la stagione non dura due partite. Dobbiamo pensare alla partita europea di domani». CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA COMPLETA L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) In conferenza stampa, Maurizioè tornato a parlare delle polemiche cheseguitodi domenica SULLE POLEMICHE POST DERBY – «Le mie valutazioni sono che Leiva ha subito fallo e non viceversa, si protesta su unin cuiera. Ildato allalosoloe VAR, io vedendo per due giorni le immagini non l’ho capito. Non mi interessa e non mi interessa più parlare della. I punti li abbiamo fatti e ora dobbiamo pensare a domani. Il derby è passato ma la stagione non dura due partite. Dobbiamo pensare alla partita europea di domani». CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA COMPLETA L'articolo ...

