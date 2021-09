La strage degli operai lombardi | un decesso a settimana | 34 morti da inizio anno

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Milano, 29 settembre - Sono passati quasi 9 mesi da quando uno di 62 anni, prima vittima lombarda sul posto di lavoro nel 2021, ha perso la vita nel cantiere dell'ospedale Buzzi, in via ...

... con la riapertura degli impianti di produzione, anche gli infortuni sono aumentati, probabilmente anche per colpa della mancanza di controlli e di manutenzione degli impianti durante la chiusura". La serie di incidenti dimostra l'urgenza di agire. Qualità del lavoro, salute e sicurezza devono ... Funzione pubblica Cgil Milano, Filctem Cgil Milano, mentre la Cgil di Torino parla di "una strage degli innocenti". Milano, 29 settembre - Sono passati quasi 9 mesi da quando un operaio di 62 anni, prima vittima lombarda sul posto di lavoro nel 2021, ha perso la vita nel cantiere dell'ospedale Buzzi, in via Lodovic ...