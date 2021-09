Juventus-Chelsea | la furia dei tifosi bianconeri | ” Non vogliamo vederlo più in campo”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Buona partita per la Juve nel peimo tempo. La squadra di Max Allegri è rimasta compatta e non ha concesso grandissime opportunità ai campioni in carica del. L’unica nota dolente della serata è senza dubbio Adrien Rabiot. Ilo hanno preso di mira soprattutto quando, lanciato verso la porta, sbaglia un passaggio facile che avrebbe messo solo davanti il portiere, Bernardeschi. Pioggia di fischi nei minuti successivi per lui. LEGGI ANCHE: Problemi per Amazon in Juve: immagini senza luminosità L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.