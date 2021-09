Ilary Blasi, “la decisione di Mediaset” dopo una marea di voci e critiche (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il nome di Ilary Blasi è tornato di prepotenza sulle pagine del gossip. Intanto perché non avendo fatto gli auguri in pubblico al marito Francesco Totti si è subito aperta la voragine di voci che li vorrebbero in crisi nera. Lo scorso 27 settembre la bandiera della As Roma ha spento 45 candeline e, tra la miriade di auguri arrivati, ha fatto non poco caso l’assenza di quelli della moglie. Ovviamente non è da escludere che lo abbia festeggiato in privato, ma si sa come vanno queste cose: è bastato un non-post o una non-Storia per scatenare l’inferno. Ma non si parla di Ilary Blasi solo sul fronte vita sentimentale. Prima che esplodesse questo rumor che, lo ricordiamo, non trova per ora fondamento, tutti a ipotizzare che il nuovo show guidato da Lady Totti chiudesse in anticipo per via degli ascolti ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il nome diè tornato di prepotenza sulle pagine del gossip. Intanto perché non avendo fatto gli auguri in pubblico al marito Francesco Totti si è subito aperta la voragine diche li vorrebbero in crisi nera. Lo scorso 27 settembre la bandiera della As Roma ha spento 45 candeline e, tra la miriade di auguri arrivati, ha fatto non poco caso l’assenza di quelli della moglie. Ovviamente non è da escludere che lo abbia festeggiato in privato, ma si sa come vanno queste cose: è bastato un non-post o una non-Storia per scatenare l’inferno. Ma non si parla disolo sul fronte vita sentimentale. Prima che esplodesse questo rumor che, lo ricordiamo, non trova per ora fondamento, tutti a ipotizzare che il nuovo show guidato da Lady Totti chiudesse in anticipo per via degli ascolti ...

Advertising

Killlx__ : Titolo di giornale di stamattina: Totti e Blasi è crisi? 1 ora fa totti pubblica una storia con Ilary a Disneyland…… - robertopontillo : RT @bubinoblog: STAR IN THE STAR NON CHIUDE: DOPPIO SVELAMENTO NELLA TERZA PUNTATA DELLO SHOW DI ILARY BLASI - bubinoblog : STAR IN THE STAR NON CHIUDE: DOPPIO SVELAMENTO NELLA TERZA PUNTATA DELLO SHOW DI ILARY BLASI - Affaritaliani : Totti-Ilary Blasi, storia finita? La showgirl si dimentica del marito - BaritaliaNews : Ilary Blasi nella bufera, pubblica questa foto e il web la aggredisce -