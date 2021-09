Il canto nudo di Blanco

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Nonostante nella musica nuoti controcorrente, sulla copertina del primo album, Blu Celeste, che giunge dopo la fama raggiunta con brani come Mi fai impazzire insieme a Sfera Ebbasta e La canzone nostra con Salmo, su produzione di Mace,si abbandona tra la superficie e il fondo: la rappresentazione di una dimensione da cui lasciarsi trasportare «a peso morto», per un disco privo di feat che è come una spirale, e che racconta la sua vita nei momenti migliori e peggiori. Classe 2003, senza premeditazione e senza l’esigenza di rientrare in un genere,, pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, grazie all’aiuto di Michelangelo (producer incontrato a Milano nel 2019) con la musica voleva solo sfogarsi, buttare fuori tutto. E magari fare anche un po’ di casino. Finalmente il primo album. Che cosa è cambiato dall’anno scorso? «Continuando a vivere nel ...