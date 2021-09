I mattoncini Lego "vincitori della pandemia", secondo il Financial Times. E il merito è tutto dei negozi fisici (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Financial Times li ha incoronati “vincitori della pandemia”. I mattoncini Lego escono così trionfanti dalla prova del Covid-19, con un utile più che raddoppiato (+140%) nei primi sei mesi del 2021 e un fatturato balzato del 46% a 23 miliardi di corone danesi, circa 3 miliardi di euro. L’azienda, fondata nel 1932 e che di cambiamenti sociali e di mercato ne ha visti parecchi, non ha ceduto nemmeno questa volta. Il merito va, oltre al prodotto consolidato nel tempo, anche ad una strategia controcorrente: mentre tanti brand, come Disney, hanno preferito abbassare le saracinesche dei propri store in tutto il mondo, Lego ha investito sui propri negozi fisici. Una mossa vincente, in ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Illi ha incoronati “”. Iescono così trionfanti dalla prova del Covid-19, con un utile più che raddoppiato (+140%) nei primi sei mesi del 2021 e un fatturato balzato del 46% a 23 miliardi di corone danesi, circa 3 miliardi di euro. L’azienda, fondata nel 1932 e che di cambiamenti sociali e di mercato ne ha visti parecchi, non ha ceduto nemmeno questa volta. Ilva, oltre al prodotto consolidato nel tempo, anche ad una strategia controcorrente: mentre tanti brand, come Disney, hanno preferito abbassare le saracinesche dei propri store inil mondo,ha investito sui propri. Una mossa vincente, in ...

