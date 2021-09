Gf Vip | Valentina Nulli Augusti entrerà nella casa? Le parole di Tommaso Eletti

(Di mercoledì 29 settembre 2021), ospite del programma di intervisteChi, ha risposto ad una domanda sulla sua ex fidanzata, con la quale ha partecipato a Temptation Island. Il giovanissimo ragazzo ha parlato dell’eventualità cheentrinelle prossime puntate e non ha risparmiatovelenose nei suoi confronti. GF Vip, Katia Ricciarelli shock su Alex Belli: “Ce l’ha piccolo” Dopo la notte trascorsa insiemeLove Boat, la soprano non ha avutotenere nei confronti dell'attoree le dichiarazioni categoriche su ...

Advertising

CronacaSocial : Valentina Nulli Augusti, duro scontro con alcuni concorrenti al GF Vip. ???? - tempoweb : L'imitazione hot di #Soleil scatena la polemica al #GFVip6: maleducata e arrogante @giadinagrisu #grandefratellovip… - infoitcultura : Soleil Sorge imita Valentina Nulli Augusti al GF Vip 6: esplodono polemiche - infoitcultura : Fabrizio Corona dietro Valentina Nulli Augusti al GF Vip?/ Tommaso Eletti svela tutto - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Valentina Nulli Augusti aiutata da Fabrizio Corona? Il sospetto -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Valentina

... ma..." Tommaso Eletti, la lite in diretta conNulli Angusti Tommaso Eletti ha discusso in diretta conNulli Angusti durante la scorsa puntata del Grande Fratello. La ...Ma Soleil ha scelto di fare la caricatura di quello che può essere l'atteggiamento didurante un rapporto intimo. "Ottusa no, ma ric***ne sì". Grosso guaio al GFdopo la lite tra Katia ...Gf Vip 6: parla l'ex dell'attuale fidanzato di Raffaella Fico, Piero Neri. Secondo la donna, la coppia sta fingendo e non è così innamorata ...Il Grande Fratello Vip continua la sua messa in onda tra sorprese e nuovi colpi di scena. Nell’ultima puntata andata in onda a fare il suo ingresso in Casa è stata di nuovo l’ex protagonista dell’ulti ...