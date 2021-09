**Fisco: ok Cdm a proroga versamenti Irap al 30 novembre'** (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - proroga di termini in materia di versamenti Irap dal 30 settembre al 30 novembre. Si legge nella bozza del dl approvato oggi in Cdm. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) -di termini in materia didal 30 settembre al 30. Si legge nella bozza del dl approvato oggi in Cdm.

Advertising

ansa_economia : Fisco: in cdm proroga pagamento Irap non versata nel 2020. Un mese in più per saldare imposta dopo esonero non dovu… - novasocialnews : Fisco, in Cdm anche proroga su Iraphttps:// - VELOSPORT1960 : Mercoledì all'ordine del giorno - ultimenews24 : Nuovo rinvio dei pagamenti per l'Irap non versata. All'ordine del giorno del Cdm convocato per domani mattina alle… - daybinary : Fisco: in cdm proroga pagamento Irap non versata nel 2020 -