Fedez diffamatore e diffamato | ecco le vicende che coinvolgono il cantante

(Di mercoledì 29 settembre 2021)allo stesso tempo. Ilè stato accusato di diffamazione da Pietro Maso, l’uomo che uccise nel 1991 i propri genitori per ottenere l’eredità.accusa invece l’avvocato Carlo Rienzi, presidente del Codacons, per averlui e la moglie in più occasioni. La notizia arriva dal Corriere della Sera.: accusato da Pietro Maso di diffamazione per averlo citato in una canzone;da Carlo Rienzi in più occasioni La Procura di Roma ha indagato su dueche. Nel primo caso ilè stato accusato di ...

In una giravolta giudiziaria il rapper Federico Leonardo Lucia , conosciuto come, si trova nella stessa giornata a vestire i panni dele del diffamato . Da un lato, il cantante avrebbe "offeso" Pietro Maso , l'uomo che nel 1991 uccise i suoi genitori con l'...In un solo giorno Fedez il noto cantante marito della blogger Chiara Ferragni è dovuto presentarsi davanti al giudice per 2 differenti questioni. Pietro Maso che lo denuncia per diffamazione e Fedez c ...Fedez è accusato di essere un diffamatore per aver citato la vicenda Maso in una canzone e il cantante è stato diffamato più volte da Rienzi.