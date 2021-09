F1 | GP Turchia | monoposto in partenza da Trieste

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il porto diè stato nuovamente scelto dal circuito della Formula 1 per salpare alla volta dellain vista del Gran Premio sul circuito di Istanbul Park. I tir si sono imbarcati nello scalo, e in tutto sono 136 i mezzi che viaggeranno su traghetti Ro-Ro della Dfds, uno dei più importanti armatori al mondo, con sede a Copenaghen. L’imbarco più consistente è avvenuto ieri e ha visto coinvolte le aziende del gruppo triestino Samer con il terminal di Riva Traiana. Dal punto di vista organizzativo, la Samer & Co. Shipping SpA ha curato le prenotazioni sui traghetti. I mezzi torneranno in Italia a fine gara, tra l’11 e il 13 ottobre, risaliranno il Mediterraneo in direzionesempre sulla stessa linea di traghetti. SportFace.