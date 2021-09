Energia, al via progetto UE contro le false informazioni sull’impatto ambientale dei prodotti (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Identificare e prevenire la possibile manipolazione dei test di conformità dei prodotti legati all’Energia falsandone i risultati. Con questo obiettivo è stato avviato il progetto europeo ANTICSS (Anti-Circumvention of Standards for better market Surveillance) che vede il coinvolgimento di ricercatori di 19 istituzioni di otto Paesi UE (Austria, Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna). Per l’Italia hanno partecipato Enea, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, e Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ) come laboratorio di prova e misura. Due le strade individuate dai ricercatori per porre un freno all’elusione della normativa sull’etichettatura energetica e l’ecodesign: in primo luogo occorrerebbe ampliare in sede UE la definizione di elusione che attualmente identifica ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Identificare e prevenire la possibile manipolazione dei test di conformità deilegati all’falsandone i risultati. Con questo obiettivo è stato avviato ileuropeo ANTICSS (Anti-Circumvention of Standards for better market Surveillance) che vede il coinvolgimento di ricercatori di 19 istituzioni di otto Paesi UE (Austria, Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna). Per l’Italia hanno partecipato Enea, Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, e Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ) come laboratorio di prova e misura. Due le strade individuate dai ricercatori per porre un freno all’elusione della normativa sull’etichettatura energetica e l’ecodesign: in primo luogo occorrerebbe ampliare in sede UE la definizione di elusione che attualmente identifica ...

