Claudia Conte: "Impegno, talento e responsabilità sociale di una giovane risorsa italiana" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Intervista all'organizzatrice e conduttrice del 'Women in cinema Award', un prestigioso premio internazionale che si tiene alla Mostra del cinema di Venezia e, prossimamente, alla Festa del cinema di Roma del prossimo 18 ottobre, ma anche attrice e scrittrice di particolare sensibilità: è infatti in uscita il suo nuovo romanzo, edito da Armando Curcio editore Claudia Conte è un'attrice, un'artista eclettica, una donna manager fortemente sensibile ai temi sociali e dello sviluppo sostenibile. Una versatilità che la porta anche a scrivere: è infatti in uscita il suo terzo romanzo, 'La legge del cuore' (Armando Curcio Editore), che racconta una storia di eroi nel duro Contesto mafioso, in memoria delle stragi del 1992. Dopo aver conseguito la maturità classica e il diploma teatrale, ha seguito corsi e seminari alla New York Film ...

