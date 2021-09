Cinquanta milioni per la Scienza e la ricerca di base (Di mercoledì 29 settembre 2021) Parte il primo bando del Fondo Italiano per la Scienza, istituito dal Governo con il decreto-legge Sostegni bis: 50 i milioni di euro previsti per il 2021, di cui 20 destinati a progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori emergenti (Starting Grant) e 30 a progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori affermati (Advanced Grant). Le domande di partecipazione devono essere presentate in lingua inglese, esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma dedicata, a partire dalle ore 12:00 del 26 ottobre 2021 ed entro le ore 12:00 del 27 dicembre 2021. Lo rende noto il Ministero dell’Università e della ricerca. Dei 50 milioni di euro, 20 sono destinati al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Parte il primo bando del Fondo Italiano per la, istituito dal Governo con il decreto-legge Sostegni bis: 50 idi euro previsti per il 2021, di cui 20 destinati a progetti difondamentale condotti datori emergenti (Starting Grant) e 30 a progetti difondamentale condotti datori affermati (Advanced Grant). Le domande di partecipazione devono essere presentate in lingua inglese, esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma dedicata, a partire dalle ore 12:00 del 26 ottobre 2021 ed entro le ore 12:00 del 27 dicembre 2021. Lo rende noto il Ministero dell’Università e della. Dei 50di euro, 20 sono destinati al finanziamento di progetti difondamentale ...

