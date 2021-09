Caso Morisi, l'incontro a pagamento e la droga. Indagato anche no dei due rumeni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non è l’unico Indagato Luca Morisi, nell’inchiesta sulla cessione di droga. Gli inquirenti indagano anche su uno dei due rumeni che furono ospitati la sera del 14 agosto, in provincia di Verona. All’incontro, secondo gli inquirenti, partecipò un altro uomo, di cui però ancora non si conosce l’identità. Il Corriere della Sera ricostruisce i dettagli di quell’incontro che sarebbe stato a pagamento: Fermati dai carabinieri dopo essere andati via dalla casa di Morisi, sono proprio i due rumeni a rivelare a verbale che il flacone che uno dei due nasconde nello zaino contiene Ghb, la cosiddetta «droga dello stupro». Secondo la loro versione gliel’ha data gratis Luca Morisi ed è per questo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non è l’unicoLuca, nell’inchiesta sulla cessione di. Gli inquirenti indaganosu uno dei dueche furono ospitati la sera del 14 agosto, in provincia di Verona. All’, secondo gli inquirenti, partecipò un altro uomo, di cui però ancora non si conosce l’identità. Il Corriere della Sera ricostruisce i dettagli di quell’che sarebbe stato a: Fermati dai carabinieri dopo essere andati via dalla casa di, sono proprio i duea rivelare a verbale che il flacone che uno dei due nasconde nello zaino contiene Ghb, la cosiddetta «dello stupro». Secondo la loro versione gliel’ha data gratis Lucaed è per questo ...

