Can Yaman in spiaggia a Fregene, avrà ascoltato le parole di Diletta Leotta? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sembra che Can Yaman abbia davvero archiviato la storia con Diletta Leotta. La rivista Chi questa settimana pubblica le foto dell’attore turco sulla spiaggia di Fregene, lui tutto muscoli grazie al suo continuo allenamento, circondato da bellissime ragazze. In realtà Can Yaman sta lavorando, è sul set per la nuova pubblicità di un profumo. Il settimanale di Alfonso Signorini però sottolinea che è single e che sembra non avere intenzione di tornare sui suoi passi. Nella recente intervista di Diletta Leotta a Verissimo lei ha invece confessato che vorrebbe tornare con Can, che è ancora innamorata, che hanno bruciato le tappe, che forse tutto è andato avanti con troppa velocità. Oggi lei vivrebbe la loro storia d’amore con più equilibrio ma chissà se ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sembra che Canabbia davvero archiviato la storia con. La rivista Chi questa settimana pubblica le foto dell’attore turco sulladi, lui tutto muscoli grazie al suo continuo allenamento, circondato da bellissime ragazze. In realtà Cansta lavorando, è sul set per la nuova pubblicità di un profumo. Il settimanale di Alfonso Signorini però sottolinea che è single e che sembra non avere intenzione di tornare sui suoi passi. Nella recente intervista dia Verissimo lei ha invece confessato che vorrebbe tornare con Can, che è ancora innamorata, che hanno bruciato le tappe, che forse tutto è andato avanti con troppa velocità. Oggi lei vivrebbe la loro storia d’amore con più equilibrio ma chissà se ...

