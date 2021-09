Calcio: Milinkovic, vogliamo andare avanti in Europa (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Dobbiamo scendere in campo con la stessa mentalità del derby. vogliamo dare il massimo è andare avanti il più possibile". Lo dice Sergej Milinkovic - Savic alla vigilia di Lazio - Lokomotiv Mosca di ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Dobbiamo scendere in campo con la stessa mentalità del derby.dare il massimo èil più possibile". Lo dice Sergej- Savic alla vigilia di Lazio - Lokomotiv Mosca di ...

