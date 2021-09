Borsa:Milano recupera con Europa,bene Unicredit e Mediobanca (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Borsa di Milano, in linea con gli altri listini europei, recupera dopo lo scivolone della vigilia sull'allarme inflazione del presidente della Fed. Il Ftse Mib archivia la seduta con un +0,64% a 25. Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ladi, in linea con gli altri listini europei,dopo lo scivolone della vigilia sull'allarme inflazione del presidente della Fed. Il Ftse Mib archivia la seduta con un +0,64% a 25.

Advertising

24Eventi : Tra poco in diretta dal Palazzo della Borsa di Milano trasmetteremo la conferenza inaugurale di ITALIAN ENERGY SUMM… - DividendProfit : Borsa:Milano recupera con Europa,bene Unicredit e Mediobanca – Economia - fisco24_info : Borsa:Milano recupera con Europa,bene Unicredit e Mediobanca: Slancio Leonardo, scivola Tim con debolezza real, tie… - bizcommunityit : In recupero la #Borsa di Milano e gli altri mercati europei #finanzaemercati - daybinary : Borsa Milano Prosegue Rally in Attesa Wall Street, Vivace Mediobanca, Bene Interpump -