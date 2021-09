Ballando con le Stelle 16, quella risposta di Andrea Iannone su Giulia De Lellis e Belen Rodriguez che non mancherà di far discutere (Di mercoledì 29 settembre 2021) Andrea Iannone sarà tra i vip che si metteranno alla prova durante la nuova edizione di Ballando Con le Stelle. La notizia è ormai ufficiale e, intervistato dal settimanale Chi, il pilota di Moto Gp, ha raccontato cosa l’ha spinto ad accettare questa sfida. E’ stata Milly Carlucci a convincerlo a mettersi alla prova, con il suo fare materno. E, consapevole di non essere molto avvezzo al mondo della danza, Andrea ha deciso di gettarsi a capofitto in questa nuova avventura, in cui è certo che metterà tutto se stesso per fare del proprio meglio. Dal canto suo, la conduttrice ha ammesso di aver cercato Iannone in quanto lo considera un talento assoluto all’interno del suo mondo, oltre che un ragazzo del nostro tempo con tante contraddizioni e il giusto mix di forza e fragilità. Ex di ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 29 settembre 2021)sarà tra i vip che si metteranno alla prova durante la nuova edizione diCon le. La notizia è ormai ufficiale e, intervistato dal settimanale Chi, il pilota di Moto Gp, ha raccontato cosa l’ha spinto ad accettare questa sfida. E’ stata Milly Carlucci a convincerlo a mettersi alla prova, con il suo fare materno. E, consapevole di non essere molto avvezzo al mondo della danza,ha deciso di gettarsi a capofitto in questa nuova avventura, in cui è certo che metterà tutto se stesso per fare del proprio meglio. Dal canto suo, la conduttrice ha ammesso di aver cercatoin quanto lo considera un talento assoluto all’interno del suo mondo, oltre che un ragazzo del nostro tempo con tante contraddizioni e il giusto mix di forza e fragilità. Ex di ...

