Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli, i rapporti oggi: cosa pensa di Giulia Salemi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tra gli spettatori e fan di Pierpaolo Pretelli, concorrente di Tale e Quale Show dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, ce ne sono due davvero speciali: l’ex compagna Ariadna Romero ed il loro bambino, Leonardo. Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli: in che rapporti sono oggi? Ariadna Romero si è raccontata tra le pagine dell’ultimo numero... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tra gli spettatori e fan di, concorrente di Tale e Quale Show dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, ce ne sono due davvero speciali: l’ex compagnaed il loro bambino, Leonardo.: in chesonosi è raccontata tra le pagine dell’ultimo numero... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli, i rapporti oggi: cosa pensa di Giulia Salemi #prelemi #gfvip - IsaeChia : Ariadna Romero confessa: “Io e Pierpaolo Pretelli siamo come fratello e sorella. Non mi intrometto nelle sue relazi… - chilosasilvia : Devo proprio commentare l’invadenza di Ariadna Romero? - fuck_princess12 : A me giulia non piace è secondo me si tiene qualcun'altro ma il senso di separasi @pierpaolopretel è ariadna e poi… - Giusepp69377134 : @pierpaolopretel La mamma di Leo Ariadna Romero Pierpaolo pretelli ???????? -