Anguissa fenomeno | Fedele lo aveva distrutto ad inizio campionato – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Frankimpressiona tutti ma Enricoed il figlio Gaetano neno parlato in termini negativi adstagione. La SSCN a fine mercato ha spiazzato tutti andando a prendere un giocatore che era sconosciuto a tifosi ed addetti ai lavori. Eppure guardando qualche partita del Fulham si potevano intuire le qualità di, che pure non ha demeritato nelnon splendido della squadra inglese. Orasembra aver trovato la sua dimensione a Napoli, con una squadra di ottimo livello e ben allenata da Luciano Spalletti. La presenza del camerunense in campo sembra indispensabile, tanto che tutti, ma proprio tutti, lo giudicano un. Eppure sia Enricoche il figlio Gaetano ...