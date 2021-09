Aldo Montano è rientrato al Grande Fratello Vip | Il comunicato

(Di mercoledì 29 settembre 2021)in love boat per unirsi ai suoi compagni d’avventura dopo aver ultimato l’isolamentonel tardo pomeriggio ènella casa di Cinecittà. Come spiega ilcon una comunicazione ufficiale,rimarrà dentro la casa isolato per poi unirsi agli altri concorrenti nella giornata di venerdì, quando si svolgerà la diretta tv dalla casa. “Questa sera – si legge nelnella Casa diVip nella “nave dell’amore”, dove resterà isolato dal gruppo per completare il suo periodo di quarantena. Venerdì si unirà nuovamente agli altri concorrenti per proseguire il ...

GrandeFratello : Questa sera Aldo Montano è rientrato nella Casa di Grande Fratello Vip nella 'nave dell'amore', dove resterà isolat… - GrandeFratello : Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il… - Margherita_dema : Finalmente Aldo Montano in casa #GFVIP ?????? - valeria47606575 : RT @EmanueleGarbero: Manuel ha detto che anni fa pensava di essere gay visti i problemi con le ragazze, amo diventa rilevante e fai un thre… - EmanueleGarbero : Manuel ha detto che anni fa pensava di essere gay visti i problemi con le ragazze, amo diventa rilevante e fai un t… -

Io con, per esempio, mi diverto e ci facciamo delle risate su Alex. Come per esempio durante la prima e la seconda puntata: su cinquanta clip in trenta c'era lui'. Queste ancora le ...Vorrebbe dormire con Manuel, ma lui preferisce dormire con. Un anno orribile per Ilary Blasi. Il suo programma del giovedì Star in the Star non piace per niente e anche la scorsa puntata ...Dopo un breve periodo di assenza finalmente Aldo fa il suo ritorno nella Casa più spiata d'Italia…ma i suoi compagni ancora non lo sanno. L'atleta infatti non si è ancora ricongiunto al resto del grup ...