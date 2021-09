Valentina Nulli Augusti, Katia Ricciarelli nella notte si scaglia contro di lei (Di martedì 28 settembre 2021) Katia Ricciarelli contro Valentina Ieri sera al Grande Fratello Vip 6 non sono mancati momenti di tensione. Uno riguarda il ritorno di Valentina Nulli Augusti che, come vedremo in seguito, si è scontrata con alcuni vipponi per aver parlato male di lei e ha avuto un altro faccia a faccia con Tommaso Eletti. A commentare L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 28 settembre 2021)Ieri sera al Grande Fratello Vip 6 non sono mancati momenti di tensione. Uno riguarda il ritorno diche, come vedremo in seguito, si è scontrata con alcuni vipponi per aver parlato male di lei e ha avuto un altro faccia a faccia con Tommaso Eletti. A commentare L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Macarena837 : RT @FZimmerlane: NON VALENTINA NULLI AUGUSTI CHE CON 10 MINUTI DI OSPITATA È GIÀ NEL CUORE DI TUTTI. AD MINCHIAM A TUTTI VOI ?? #GFvip h… - blogtivvu : Katia Ricciarelli VS Valentina Nulli Augusti: scontro tra titani al Grande Fratello Vip, ecco cosa è successo dopo… - GiuseppeporroIt : 'Se entra in Casa, la facciamo nera', Katia Ricciarelli attacca Valentina Nulli Augusti #GFvip #katiaricciarelli… - BlogUomini : Le dichiarazioni piccanti di Sophie su Valentina Nulli Augusti al GFVIP6 - ohcoldcoffee : RT @FZimmerlane: NON VALENTINA NULLI AUGUSTI CHE CON 10 MINUTI DI OSPITATA È GIÀ NEL CUORE DI TUTTI. AD MINCHIAM A TUTTI VOI ?? #GFvip h… -