USA, Yellen di nuovo in pressing sul Congresso: catastrofico non alzare tetto debito (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Il segretario al Tesoro USA, Janet Yellen ritorna a sollecitare il Congresso invitandolo a raggiungere un accordo per aumentare il tetto del debito pubblico del Paese, avvertendo che non alzarlo “sarebbe catastrofico”. Gli Stati Uniti toccheranno il tetto del debito il 18 ottobre – afferma Yellen -. Se non sarà alzato per questa data il rischio è di un default degli Stati Uniti. “Non alzare il tetto del debito sarebbe catastrofico” – insiste il segretario al Tesoro in un’audizione in Congresso -. Se non si agirà ci sarà un aumento della disoccupazione e si avranno problemi sui mercati finanziari. Se il tetto del debito non sarà alzato entro il 18 ottobre, gli Stati Uniti “potrebbero ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Il segretario al Tesoro USA, Janet Yellen ritorna a sollecitare ilinvitandolo a raggiungere un accordo per aumentare ildelpubblico del Paese, avvertendo che non alzarlo “sarebbe catastrofico”. Gli Stati Uniti toccheranno ildelil 18 ottobre – afferma Yellen -. Se non sarà alzato per questa data il rischio è di un default degli Stati Uniti. “Nonildelsarebbe catastrofico” – insiste il segretario al Tesoro in un’audizione in-. Se non si agirà ci sarà un aumento della disoccupazione e si avranno problemi sui mercati finanziari. Se ildelnon sarà alzato entro il 18 ottobre, gli Stati Uniti “potrebbero ...

