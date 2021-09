Uomini e Donne, Tina sbotta contro Gemma: “Lei dice solo ca**ate contro di me” (Di martedì 28 settembre 2021) Anche oggi martedì 28 settembre va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi inizia mostrando un filmato nel quale Gemma Galgani si lamenta degli atteggiamenti di Tina Cipollari. A detta della dama, infatti, pare che sia proprio la vamp bionda a sviare i suoi corteggiatori. Di tutta … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 28 settembre 2021) Anche oggi martedì 28 settembre va in onda una nuova puntata di. Il dating show di Maria De Filippi inizia mostrando un filmato nel qualeGalgani si lamenta degli atteggiamenti diCipollari. A detta della dama, infatti, pare che sia proprio la vamp bionda a sviare i suoi corteggiatori. Di tutta … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

